Sikeres szívműtéten esett át Maurizio Sarri

A Lazio hivatalosan is megerősítette, hogy Maurizio Sarri sikeres szívműtéten esett át, miután pitvarfibrillációt diagnosztizáltak nála.

A 66 éves vezetőedzőn hétfőn Rómában katéterablációs beavatkozást hajtottak végre, amely az aritmiás szívverés kezelését szolgálja. A pitvarfibrilláció szabálytalan szívritmust okoz, és növeli a stroke kialakulásának kockázatát.

A klub tájékoztatása szerint Sarri a következő napokban visszatérhet a munkába, addig az edzéseket Marco Ianni pályaedző vezeti.

A Lazio a közleményében hangsúlyozta, hogy a beavatkozást Andrea Natale professzor végezte, az operáció „pozitív kimenetelű” volt, és azon a klub orvosa, Italo Leo is jelen volt.

Sarri korábban 2021 márciusa és 2024 júniusa között irányította a Laziót, majd júniusban tért vissza a klubhoz második ciklusára.

Nem kizárt, hogy a rutinos szakember már vasárnap visszatér a kispadra, amikor a Lazio a Napoli együttesét fogadja a Stadio Olimpicóban – egy különösen pikáns mérkőzésen korábbi csapata ellen.

