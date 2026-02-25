Az olasz legenda ebben a klubban tudná elképzelni Sandro Tonalit

A Juventus egykori legendás olasz középpályását arról kérdezte a La Gazzetta dello Sport egy interjúban, hogy mit szólna ahhoz, ha a lejáró szerződésű Bernardo Silva ingyen a Juventushoz kerülne. Erre azonban Marchisio Sandro Tonali felé terelte a témát, és úgy vélte, a klubnak inkább haza kell hoznia minél több olasz játékost.

"A labdarúgás változik, de a klubok DNS-ei nem. - kezdte mondandóját. - A Juventusnak mindig is volt egy olasz bajnokokból álló magja, és most ezt újjá kell építeni. [Gianluigi] Donnarumma jelenleg elérhetetlennek tűnik, mivel csak most igazolt a Manchester Cityhez. Tonali leigazolása már sokkal megvalósíthatóbb lenne. Ő egy remek kiindulópont lenne" - merengett Marchisio.

A Newcastle játékosa egyébként már maga is beszélt arról, hogy nem zárná ki a hazatérés lehetőségét. "Sose tudhatod, hogy mi fog történni, nem zárom be az Olaszország felé vezető ajtót." - nyilatkozta még októberben. Tonali jelenlegi szerződése 2029-ig köti a Szarkákhoz.

Mint ismert, 2023 nyarán távozott az AC Milantól, hogy csatlakozzon a patinás angol klubhoz. Azóta, hogy sportfogadás miatt tízhónapos eltiltást kapott, megtalálta a helyét a csapatban: idén már 42 tétmérkőzésen lépett pályára minden sorozatot figyelembe véve.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.