Sancho helyett Dembélé érkezhet az Old Traffordra

A Manchester United sokallja Sancho árát, viszont mindenképpen igazolna egy szélsőt.

A The Athleticre hivatkozva a Bild és a Daily Mail is azt írja, hogy amennyiben az angol rekordbajnoknak nem sikerülne megállapodnia a Dortmunddal Jadon Sancho szerződtetéséről, úgy olcsóbb alternatívát keresne a United.



Nem is véletlen, hiszen az angol támadóért legalább 110-120 millió eurót kérne klubja, amit az MU – a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt – sokall, ráadásul a németek augusztus 10-ig adtak határidőt a Manchesternek, hogy ajánlatot tegyen Sanchóért, ellenkező esetben elállnak minden nemű tárgyalástól.



A Manchester vezetőedzője, Ole Gunnar Solskjaer viszont a nyáron szeretné egy középpályással és egy szélsővel megerősíteni keretét, így kerülhet képbe Dembélé, akit a hírek szerint már 50-60 millió euróért elengedne a , ám Bild információi szerint amennyiben a klubváltásra még a nyáron sor kerül, úgy a játékos szerződésében lévő záradék alapján a vételárból 20 millió euró a Dortmundot illetné meg.



A francia szélső 2017 nyarán nagy reményekkel – és nem olcsón, 125 millió euróért – érkezett a katalánokhoz, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: nem tudta megszilárdítani helyét a kezdőben, érkezése óta 74 tétmeccsen 19 gól és 17 assziszt fűződik a nevéhez.

Forrás: m4sport.hu