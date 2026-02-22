VIDEÓ: Parádés gólt lőtt a Salzburg magyar tehetsége

Nem sokáig váratott magára Redzic Damir első gólja salzburgi mezben.

A 22 esztendős magyar támadó télen szerződött az osztrák csapathoz, a Lask elleni vasárnapi bajnokin másodszor kapott lehetőséget, és bár csak a 84. percben lépett pályára, ennyi idő is elegendő volt ahhoz, hogy letegye a névjegyét.

A találkozó hajrájában, 4-1-es salzburgi előnynél gyönyörű csellel teremtett magának lövőhelyzetet a tizenhatos csücskénél, majd ballal a jobb felső sarokba csavart, ezzel beállítva a végeredményt.

A Salzburg előnye 20 forduló után két pont a címvédő Sturm Graz előtt.

