Sallói Dániel csapata is kiesett az MLS rájátszásából

Gazdag Dániel és a Philadelphia Union kiesése után vasárnap az MLS másik magyar érdekeltségű csapata, a Sporting Kansas City is befejezte szereplését a rájátszásban. A Sallói Dániellel felálló SKC ugyanis 1-0-ra kikapott a Houston Dynamótól a nyugati konferencia elődöntőjében.

A nagy küzdelemben zajló mérkőzésen Sallóinak is több helyzete volt, melyeket azonban az ellenfél kapus vagy éppen a gólvonalról mentő hátvédje rendre hárítani tudott.

A Sporting Kansas City hatalmas hajrával jutott be egyáltalán a rájátszásba, ahol korábban két kört is sikerrel vette, most azonban véget ért a szereplése.

Az MLS rájátszásában nyugaton a címvédő LAFC és a Houston Dynamo, míg keleten az alapszakasz-győztes FC Cincinnati és a Columbus Crew vívja a konferencia-döntőket.