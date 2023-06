Sallói asszisztja után gyönyörű szólógólt lőtt - VIDEÓK

A magyar játékosnak kiváló meccse volt!

2-1-re nyert a Sporting Kansas City az FC Dallas ellen amerikai labdarúgó bajnokság (MLS) 16. fordulójában.

A magyar válogatott Sallói Dánielt is foglalkoztató Kansasnek már nagyon kellettek a pontok, hogy feljebb tudjanak lépni a tabellán. A csapat a fordulót megelőzően csak a 12. helyet foglalta el a nyugati konferencia tabelláján.

A magyar támadónak kiváló mérkőzése volt. Sallói az első gólban hatalmas szerepet vállalt. Sallói gyönyörűen futott fel a bal oldalon, majd lőtte át a labdát a túloldalon érkező Gadi Kindahoz, így megszerezve a vezetést a 41. percben.

A magyar játékos ezután sem volt rest, a második játékrészben is maradandót alkotott. A 60. percben Kinda adta vissza a szívességet, amelyet az első félidőben kapott és adott gólpasszt Sallainak. A támadó szépen cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd lőtte ki a kapu jobb oldalát.

Habár Sallóiék még a 91. percben kaptak egy gólt, a három pont sorsán már nem változtatott.

A Gazdag Dánielt is foglalkoztató Philadelphia Union is játszott hajnalban, ők egy öngólnak köszönhetően nyeték meg a Charlotte elleni találkozót. A gólban Gazdag is nagy szerepet játszott, hiszen ő fejelte rá ellenfelére a játékszert, ezzel beállítva az 1-0-ás végeredményt.