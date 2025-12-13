Sallai RolandORHAN CICEK / ANADOLU
C. Kovács Attila

Kilőtte a hosszút! Kulcspillanatban szerzett okos gólt Sallai Roland + videó

A Galatasaray 4-1-s győzelmet aratott az Antalyaspor otthonában a török bajnokság 16. fordulójában szombat este. A találkozó második gólját a magyar válogatott játékosa, Sallai Roland szerezte.

Ez volt Sallai Roland első gólja a Galatasarayban a 2025/26-os idényben, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy isztambuli klubjában rendre szélső hátvédként vetik be, így sokkal védekezőbb a feladatköre, mint a válogatottban. 

Sallai Roland a tizenhatos vonalánál kapott meg egy labdát a 11. percben, és nem erős, hanem okos lövést választott, az Antalyaspor kapusának, Abdullah Yigiternek esélye sem volt leérni a magyar játékos próbálkozására. 

A 28 éves magyar játékoson kívül igazi nagyágyúk vették még a hazaiak kapuját: Leroy Sané, Victor Osimhen és Mauro Icardi is betaláltak.

Sallai Roland gólját a 15. másodperctől találjátok a videóban, vagy pedig IDE KATTINTVA is visszanézhetitek.

Törör Kupa 1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Istanbul Basaksehir crest
Istanbul Basaksehir
IBS
Törökország 1
Kocaelispor crest
Kocaelispor
KOB
Antalyaspor crest
Antalyaspor
ATS

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0