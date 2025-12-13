Kilőtte a hosszút! Kulcspillanatban szerzett okos gólt Sallai Roland + videó

Ez volt Sallai Roland első gólja a Galatasarayban a 2025/26-os idényben, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy isztambuli klubjában rendre szélső hátvédként vetik be, így sokkal védekezőbb a feladatköre, mint a válogatottban.

Sallai Roland a tizenhatos vonalánál kapott meg egy labdát a 11. percben, és nem erős, hanem okos lövést választott, az Antalyaspor kapusának, Abdullah Yigiternek esélye sem volt leérni a magyar játékos próbálkozására.

A 28 éves magyar játékoson kívül igazi nagyágyúk vették még a hazaiak kapuját: Leroy Sané, Victor Osimhen és Mauro Icardi is betaláltak.

Sallai Roland gólját a 15. másodperctől találjátok a videóban, vagy pedig IDE KATTINTVA is visszanézhetitek.

