GalatasarayHakan Akgun / ANADOLU
C. Kovács Attila

Elképesztő! Sallai Roland ismét bajnok lett a Galatasarayjal + videó

Galatasaray vs Antalyaspor
Törökország 1

A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray 3-2-re legyőzte a kieső helyen szerénykedő Anatalysport a török labdarúgó-bajnokság 33., utolsó előtti fordulójában, s megszerezte a klub történetének 27. bajnoki címét.

A magyar válogatott szélsője a török klubnál megszokott jobb oldali védő pozícióban végigjátszotta a mérkőzést. Csapata kétszer is hátrányba került, de a két egyenlítést követően a 88. és a 95. percben újabb gólokkal tette magabiztossá a győzelmet.

Sallai Roland - aki 2024 őszén került a klubhoz - 28 mérkőzésen lépett pályára a török élvonalban ebben az idényben s egy gólt szerzett.

A Galatasaray sorozatban negyedik aranyérmét szerezte meg.


