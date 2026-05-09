A magyar válogatott szélsője a török klubnál megszokott jobb oldali védő pozícióban végigjátszotta a mérkőzést. Csapata kétszer is hátrányba került, de a két egyenlítést követően a 88. és a 95. percben újabb gólokkal tette magabiztossá a győzelmet.

Sallai Roland - aki 2024 őszén került a klubhoz - 28 mérkőzésen lépett pályára a török élvonalban ebben az idényben s egy gólt szerzett.

A Galatasaray sorozatban negyedik aranyérmét szerezte meg.

