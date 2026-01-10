Sallai Rolandék elveszítették a Szuperkupa-döntőt

A Fenerbahce első gólját a Laziotól frissen igazolt Matteo Guendouzi szerezte a tizenhatos vonaláról a 28. percben. A 48. percnem Marco Asensio szöglete után Jayden Oosterwolde növelte kettőre a sárga-kékek előnyét. Több gól már nem született a mérkőzésen, így végül a Fenerbahce magabiztosan húzta be az Atatürk Olimpiai Stadionban rendezett finálét.

Sallai Roland kezdőként lépett pályára a Szuperkupa-döntőben, a 87. percben cserélték le, Kazimcan Karatas vette át a helyét.

Így már a tizedik győzelmét ünnepelhette a Fenerbahce, beérte az örökrangsorban a Besiktast és a Trabzonsport, miközben az éllovas Galatasaray 17 sikere mellett immár 11. alkalommal végzett másodikként.

