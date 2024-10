Sallai Roland elárulta, miért hagyta ott a Freiburgot, és miért igazolt Törökországba!

Sallai Roland az M4 Sportnak adott exkluzív interjút a Magyarország–Hollandia Nemzetek Ligája találkozó előtt.

A magyar válogatott támadó a beszélgetés során elárulta, hogy Marco Rossi szigorúbb szabályokat vezetett be a Telki edzőtáborban. Sallai azt is megosztotta, miért döntött a Galatasaray mellett, és hogyan érzi magát eddig Isztambulban. Az interjú végén kitért a németek és bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre, valamint arra, milyen elvárásai vannak a folytatással kapcsolatban.

Némileg szigorúbb keretek között készül a válogatott a következő megméretésekre, a Hollandia elleni hazai, és a Bosznia-Hercegovina elleni idegenbeli találkozóra.

„Új szabályok vannak Telkiben, oda kell figyelni a külön programokra, nem lehet már annyit lábteniszezni, pingpongozni, kosarazni, mint korábban, de azért természetesen erre is szakítunk időt. Tengóban Szobival (Szoboszlai Dominikkal – a szerk.) szoktunk ketten lenni, nincs nagyon ellenfelünk” – mesélte Sallai Roland, akinek persze nem csak a kevesebb lábtenisz a változás az életében: szeptember közepén a Freiburgtól a Galatasarayhoz igazolt.

„Az előző összetartás után még úgy volt, januárig még Freiburgban maradok. Aztán az átigazolási piac zárása előtt egy nappal a Galata elnökétől, hogy szeretnék nyélbe ütni az üzletet. Nyitott voltam a váltásra, Freiburgban hat év után sem éreztem, hogy megkapnám a tiszteletet, amit a teljesítményemmel kiérdemeltem a klubnál. Volt egy utolsó beszélgetésem a németek sportigazgatójával, amelyen megkaptam azokat a válaszokat, amelyek megkönnyítették az elválást” – árulta el a váltás körülményeiről a támadó.

Ezt követően reggel még Freiburgba elment edzésre, de a csapattréningen már nem vett részt, pár óra múlva küldtek érte repülőgépet, s hamarosan alá is írt Isztambulban.

„Hatalmas klubhoz érkeztem, nagyon büszke vagyok rá, hogy oda tudtam kerülni. Úgy gondolom, hogy a fejlődésem érdekében a lehető legjobb döntést hoztam, ilyen játékosokkal együtt könyebb előre lépnem. Szeretem a kihívásokat, ez is az lesz, de mindent megteszek, hogy sikerüljön meglépnem ezt a lépcsőfokot. Szeretném bebizonyítani, vagyok olyan jó játékos, hogy ekkora sztárok mellett is kapjak játéklehetőséget. Más formációban játszunk, mint a válogatottban, de szerencsére flexibilis játékos vagyok, az első három pozícióban mindenhol bevethető vagyok” – hangsúlyozta Sallai.

A magyar válogatott borzalmasan kezdte a Nemzetek Ligáját, hiszen kissé vakmerően beleszaladt egy ötösbe Németországban, márpedig a következő ellenfél, a holland válogatott hasonló stílusú focit játszik, s közel olyan erős.

„A német mérkőzés után sokat beszéltünk, mit kéne kijavítani. A bosnyák meccsre tudtunk javulni, csak a gól hiányzott. Most is a stabil védekezésből kell kiindulnunk, de extra klasszis játékosaik vannak a hollandoknak, akik fél helyzetből is be tudnak találni, szóval nagyon oda kell figyelnünk hátul. Ilyen kaliberű ellenfelekkel szemben a pontszerzéshez azért szerencsére is szükség van” – vélekedett a játékos.

Sallai szerint azokból a meccsekből kell kiindulni, amikor jól játszottak az angolok vagy akár a franciák ellen, mindenki harcolt a másikért, ezt a mentalitást kell visszaszerezniük a csapaton belül, ez esetben már Hollandia ellen is eredményesek lehetnek. A kulcs az lesz, hogy hátul ne kapjanak gólt, elöl pedig a két-három helyzetükből a lehető legtöbbet berúgjanak.

„Csak akkor van esélyünk, ha 110 százalékot tudunk nyújtani. Nekünk nincsenek világsztárjaink, csapatként kell erősnek lennünk. Minden csapat életében vannak hullámvölgyek, az a kérdés, milyen gyorsan tudunk ebből kilábalni” – mutatott rá Sallai Roland, aki elárulta, a visszatérőknél és az újoncoknál is arra törekednek, hogy a válogatott szellemiségét átszövő „családba” minél hamarabb illeszkedjenek, felvegyék a ritmust és mentalitást.

