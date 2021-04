Sallai Roland beérheti Détári Lajost

Sallai Roland elképesztő formában van. A magyar játékos csapata szombati meccsén gól szerzett és további kettőt előkészített, így főszereplője volt annak, hogy a Freiburg 4–0-ra megverte a kiesés felé rohanó Schalkét.

A magyar válogatott támadója ezúttal a meccs 22. percében 11-esből volt eredményes, amivel még tovább fényesítette pazar sorozatát.

Sallai Ronald március 21-én az Augsburg elleni bajnokin kezdte meg a gólgyártást. Ezt követően betalált a Lengyelország és a San Marino elleni világbajnoki-selejtezőn is, majd a bajnokságban Mönchengladbach és most a Schalke ellen is volt az örömre. A Bundesligában nyolc gólnál tart, márpedig ebben a kiváló bajnokságban ilyen remek mutatóval kevés honfitársunk rendelkezett. Szalai Ádám a 2012–13-as szezonban 13 gólt szerzett a Mainz játékosaként és 1987–88-ban Détári Lajos a Frankfurtban 11 gólig jutott. Mögéjük zárkózik most fel Sallai Roland.

Az egykori világklasszist akár be is érheti még ebben a szezinban a válogatott játékos.