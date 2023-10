Sallai elismerte: a szaúdiak mellett ez a két klub is vitte volna őt a nyáron!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Sallai Roland a nyáron közel állt hozzá, hogy elhagyja a Freiburgot, több ajánlatot is kapott, ám végül maradt a Bundesligában, s milyen jól tette, mondhatni élete formájában futballozik mind klubjában, mind pedig a válogatottban.

A 26 esztendős magyar támadó a TUTTOmercatoWEB-nek adott interjút, amelyben a szaúdi Al-Ettifaq mellett további két megkeresést is elismert.

„A nyáron nagy volt az érdeklődés, aminek nem volt folytatása. Aztán az Európa-liga sorsoláson láttam, hogy a West Ham ellen fogunk játszani, ez extra motivációt jelentett számomra, de nem azért, mert meg akartam mutatni, mit vesztettek, hanem mert be akartam bizonyítani, hogy azon a szinten is képes vagyok jól teljesíteni. A futballban sok dolognak kell összejönnie. Volt érdeklődés, de aztán nem valósult meg az átigazolás. Viszont a West Ham menedzsere, David Moyes gratulációja az egymás elleni meccs végén jól esett. De a múltra nem szoktam túl sokat gondolni, most is a Bochum elleni meccsre való felkészülésre koncentrálok” - kezdte Sallai, majd reagált a Bologna érdeklődésére is.

„Örömmel töltött el a Bologna érdeklődése, nagy hagyományokkal rendelkező klub, de ha távoztam volna Freiburgból, amellyel éppen az Európa-ligába kvalifikáltuk magunkat, olyan célállomást szerettem volna, ahol szintén az európai porondon játszhatok" - mondta a 46-szoros magyar válogatott játékos.

Sallai korábban már elismerte az arabok megkeresését is, amelyre szintén nemet mondott, na de mi lesz a téli átigazolási szezonban?

„Jelenleg nem gondolok rá, a futballra koncentrálok. Meglátjuk, mit hoz számomra a jövő, jelenleg azon vagyok, hogy jól teljesítsek a Freiburgban és a válogatottban is" - válaszolta.