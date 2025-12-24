Sallai berobbant, Szoboszlai hőssé vált – ilyen volt a magyar válogatott légiósainak 2025-ös éve

Listánk készítésekor annyi kikötést szabtunk, hogy csak azon magyar válogatott játékosokat vesszük górcső alá, akik a teljes 2025-ös évben valamelyik külföldi ország profi élvonalában játszottak és tagjai voltak a novemberi válogatott keretnek.

Szoboszlai Dominik

Bár a Liverpool váratlanul már a nyolcaddöntőben kiesett a 2024-25-ös Bajnokok Ligájából, tavasszal bebiztosította az első bajnoki címét a 2019-20-as idény óta. Szoboszlai alapemberként lett az első magyar, aki megnyerte a Premier League-et. Az idei őszi szezonban sem hagyott alább a teljesítménye, sőt a játéka annak ellenére kiemelkedik a Liverpoolból, hogy a klub jelentős gödörbe került.

Kerkez Milos

Második angliai idényében kulcsszerepet játszott abban, hogy a Bournemouth rekordpontszámmal zárja a bajnokságot, amely végül a kilencedik helyre ért be. Nem csoda, hogy végül lecsapott rá a Liverpool. Új klubjában egyelőre ő nyerte az Andy Robertsonnal vívott posztharcot.

Gulácsi Péter & Orbán Willi

A tavalyi szezon hajrájában az ideiglenesen kinevezett Lőw Zsolt vezetésével lecsúszott a nemzetközi kupaindulást érő helyekről az RB Leipzig, viszont a két magyar játékosára nem lehetett panasz. Gulácsi és Orbán azóta is alapembereknek számítanak, noha több sajtóhír is megjelent azzal kapcsolatban, hogy már nem sokáig van jövőjük a klubnál.

Schafer András

A mögöttünk hagyott idény tavaszán az akkor kinevezett Steffen Baumgartner vezetőedzővel kiharcolta a bennmaradást az Union Berlin. A bajnokság utolsó harmadára Schafer is rendszeres játéklehetőséget kapott, ám az új kiírásban több sérülés hátráltatta.

Balogh Botond

A 2025-ös évet is a Serie A-ban újonc Parma kezdőcsapatában kezdte, ám Cristian Chivu vezetőedző tavaszi kinevezése amennyire jót tett a csapatnak, hiszen bennmaradt, olyan rosszul jött Baloghnak. A kispadra szorult hátvéd jelenleg a török élvonalbeli Kocaelisporban szerepel kölcsönben, az ősz folyamán csak egyszer nem volt kezdő.

Sallai Roland

Rögtön duplázott első Galatasarayban töltött szezonjában: az isztambuli együttes a bajnokságot és a Török Kupát egyaránt elhódította. Sallai ugyan folyamatosan lehetőséget kapott, olykor kikerült a kezdőtizenegyből. 2025-26-ban eddig megszűnni látszik ez a tendencia, elsőszámú választás lett a védelem jobb oldalán.

Szalai Attila

A Hoffenheimnél vajmi kevés lehetőséget kapó Szalai a 2024-25-ös kiírás tavaszi felét a belga Standard Liége csapatában töltötte kölcsönben, míg ebben az idényben ideglenesen a Kasimpasát erősíti. A belga együttesnél peremembernek bizonyult, ellenben a török gárdánál alapember és csapatkapitány is olykor.

Mocsi Attila

Érkezése óta stabil pontja a török első osztályú Rizespor védelmének, amely hasonlóan megbízhatóan teljesít: a tavalyi szezont a 12. helyen zárta, akárcsak a mostani őszi kiírást.

Nego Loic

Egy ponton múlott, hogy a Le Havre bennmaradt a Ligue 1-ben 2024-25-ben, ehhez hétről-hétre hozzátette a magáét Nego. A szárnyvédő és a csapat szerepköre sem változott az új évadban: előbbi kulcsjátékos, utóbbi a kiesés elől menekül.

Bolla Bendegúz

Kihagyhatatlan tagja volt a Rapid Wiennek tavasszal, amely aztán többek között a Győrt is legyőzve bejutott a Konferencia Liga főtáblájára. Bolla azóta több sérülésen is átesett, de az osztrák Bundesligában és a KL-ben szintén rendszeresen pályára lép.

Csongvai Áron

Februárban szerződött az AIK Stockholmhoz, az egykori svéd elitcsapat azonban csak a hetedik helyen végzett a 2025-ös bajnokságban. Csongvai alig hagyott ki mérkőzést a szezon folyamán.

Redzic Damir

A tavalyi évad felénél sérülés hátráltatta, ám a szlovák bajnokság rájátszásában már ismét hozzá tudta tenni a magáét a DAC ezüstérméhez. Arra azonban ő sem számíthatott, ami 2025 őszén történt: az élvonal egyik legveszélyesebb támadójává nőtte ki magát, ez meghívót ért Marco Rossitól.