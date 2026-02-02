A Ferencváros egykori játékosa, Matheus Saldanha a téli időszakban klubot váltott, mivel az Egyesült Arab Emírségekben szereplő al-Wasl nem volt elégedett a teljesítményével. Az átigazolási időszakban rengeteg klub érdeklődött a 26 éves támadóért, mutatjuk, Saldanha végül melyik csapat mellett tette le a voksát.
Bár Brazíliából, Kínából és Törökországból is voltak érdeklődők Saldanha iránt, aki végül ligán belül váltott csapatot.
Saldanha kölcsönben a Sharjah FC együtteséhez került, a megállapodás pedig egy 5 millió dolláros kivásárlási opciót is tartalmaz.