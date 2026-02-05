Salamoni döntés: A DVSC és az ETO vezetőedzőjét is eltiltotta az MLSZ

Az MLSZ fegyelmi bizottsága két bajnoki mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta Borbély Balázst, az ETO FC Győr, valamint Sergio Navarrót, a Debreceni VSC vezetőedzőjét. A döntés előzménye a szombati győri NB I-es találkozó volt, amelynek hosszabbításában mindkét szakember piros lapot kapott.

A 93. percben szerzett hazai egyenlítő gólt követően a két edző a kispadok előtt szóváltásba keveredett, ami a játékvezető beavatkozását és kiállításukat eredményezte. Ennek értelmében Borbély Balázs a Diósgyőr és a Kisvárda elleni bajnokikon nem irányíthatja csapatát az oldalvonal mellől, míg Sergio Navarro a Paks és az Újpest elleni mérkőzéseken lesz kénytelen a lelátóról figyelni az eseményeket.

Az MLSZ fegyelmi testülete az NB II-ben szereplő Vasas FC vezetőedzőjének, Erős Gábornak az ügyében is határozatot hozott. A szakember három bajnoki találkozóra szóló eltiltást kapott, miután a vasárnapi, Aqvital FC Csákvár elleni idegenbeli mérkőzés 92. percében reklamálás miatt piros lapot mutattak fel neki. A Vasas tájékoztatása szerint Erős azt kifogásolta, hogy a hazai csapat egyenlítő találatát szabálytalanság előzte meg.

A döntés alapján Erős Gábor nem ülhet le a kispadra a Kecskemét, a Békéscsaba és a Karcag elleni bajnokikon, ugyanakkor az eltiltás nem vonatkozik a jövő szerdai, Zalaegerszeg elleni MOL Magyar Kupa-nyolcaddöntőre. Hasonlóképpen Borbély Balázs is ott lehet csapata mellett a jövő csütörtöki, Videoton FC Fehérvár elleni kupamérkőzésen.