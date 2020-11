Salah koronavírusos

Az egyiptomi labdarúgó szövetség hivatalos weboldalán bejelentette, Mohamed Salah két pozítiv koronavírus tesztet produkált. Közölték, hogy a Liverpoool futballistája az ilyenkor kötelező protokollnak eleget téve karanténba vonul, valamint, hogy tünetmentes. Jürgen Klopp számára frusztráló lehet a hír, hiszen csapatát így is sérüléshullám sújta, az elmúlt hetekben több kulcsemberük is megsérült Virgil van Dijk, Joe Gomez valamint Trent Alexander-Arnold személyében, most pedig vélhetően egyik legfontosabb támadóját is nélkülöznie kell legalább két hétig.