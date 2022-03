Salah egy 60 millió eurós B-terv a Barcelonának

Spanyol sajtóhírek szerint amennyiben a nyáron a Barcelonának nem sikerül leigazolnia Erling Haalandot a Borussia Dortmundtól, úgy B-tervként Mohamed Salah lehet a befutó.

Az egyiptomi szerződése 2023 nyarán jár le Liverpoolban, s a jövője a Vörösöknél egyelőre kérdéses, ugyanis a hírek szerint a 29 esztendős támadó hosszabbítás esetén heti 400 ezer fontos fizetést szeretne, amellyel a klub történetének legjobban kereső játékosa lenne.

A katalánok úgy számolnak, 60 millió euróért már el tudnák csábítani Salah-t a Camp Nouba.

A 80-szoros egyiptomi válogatott futballista remek formát mutat a szezonban, 35 tétmeccsen 28-szor talált a hálóba, s kiosztott 10 gólpasszt is, 20 góljával pedig vezeti a Premier League góllövőlistáját is.

Az AS további alternatívákat is megemlít, például Robert Lewandowskit és Romelu Lukakut, de a sajtóban felmerült már Aleksander Isak neve is.