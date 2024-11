Sajtóinformációk szerint hosszú kihagyás vár Dzsudzsák Balázsra

Már a Mezőkövesd elleni felkészülési mérkőzésen sem volt bevethető.

A DVSC múlt pénteken 1-1-es döntetlent játszott felkészülési mérkőzésen az NB II-es Mezőkövesd ellen. A klub hivatalos oldalának beszámolója szerint többen sérülés, betegség, illetve válogatottbeli elfoglaltság miatt hiányoztak a találkozóról. Köztük volt Dzsudzsák Balázs is, akinél az utolsó, vagyis a válogatottság már egy lezárt fejezet. Kizárásos alapon sérült vagy beteg volt a borsodiak elleni meccs idején.



Az NB1.hu úgy tudja, hogy Dzsudzsákra hosszabb, akár négy-hat hetes kihagyás is várhat fáradásos csontsérülés miatt. Ez azt is jelentheti, hogy 2024-ben már nem látjuk őt játszani, mivel a Loki december 14-én játssza idei utolsó bajnokiát. De a játékost ismerve talán nem elképzelhetetlen a korábbi visszatérés sem.



Dzsudzsák idén mind a tizenkét bajnokin pályára lépett a Debrecen csapatában, ezeken 2 gólt és 4 gólpasszt jegyzett. A Loki jelenleg a kieső, 11. helyen áll, 9 megszerzett ponttal.