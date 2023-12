Sajtóhírek szerint, hamarosan újra a PL-ben láthatjuk David De Geát

Ráadásul BL-csapatban!

David De Gea pótolhatja Nick Pope-ot.

A cikk lejjebb folytatódik

A goal.com értesülései szerint a Newcastle United élénken érdeklődik David De Gea iránt. A Szarkák első számú kapusként számítanának a spanyolra, miután Nick Pope pont a Manchester United ellen hétvégén vállsérülést szenvedett és előre láthatólag 5 hónapig nem áll majd Eddie Hove rendelkezésére.



De Gea szerződése nyáron járt le a Manchester Unitednél, azóta bár több csapattal is szóba hozták, továbbra is szabadúszó, így kézenfekvő megoldás a Newcastle számára, melynek még van esélye továbbjutni a BL-ben is a halálcsoportból.