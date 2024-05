Sajtóhírek szerint Angliából figyelik Gulácsi Pétert

Nem csak ő távozhat Lipcséből.

Már télen is volt erről szó.

Fabrizio Romano értesülései szerint több Premier League-ben szereplő klub is felfigyelt Gulácsi Péterre, miután remekül tért vissza a bajnokság második felében a Lipcsénél, amivel hozzásegítette csapatát a BL-hez.



A Lipcse télen a Nottingham Forest ajánlatát már elutasította, de a transzferguru szerint most mások is közelről figyelik a magyar kapus teljesítményét.

A Sky Sports német kiadásának értesülései szerint nyáron távozik a Gulácsi poszttársa, Janis Blaswich, viszont Maarten Vandevoordt csatlakozik a német gárdához.