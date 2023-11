Sajtóhírek szerint a Dortmund és a Juventus is vitte volna Lisztest

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Német sajtóértesülés szerint a Juventus, a Dortmund és a Mönchengladbach is érdeklődött Lisztes Krisztián iránt, akinek játékjogát végül a Frankfurt szerezte meg - írta meg német forrásra hivatkozva a csakfoci.hu.

A Ferencváros szeptember elején jelentette be, hogy Lisztes Krisztián jövő nyártól a német élvonalbeli Eintracht Frankfurtnál folytatja pályafutását. A 18 éves magyar játékos 2029-ig írt alá az egyszeres német bajnok, ötszörös Német Kupa-győztes, valamint kétszeres UEFA-kupa-/Európa-liga-első frankfurti klubhoz.



A sport1.de kiemelte, hogy nagyszerű építkezés zajlik a Frankfurtnál, ebbe illik bele Lisztes megszerzése is, akit a Juventus és a Dortmund elől szerzett meg a klub.



"A Frankfurt itt is gyorsabb volt, mint a Dortmund, a Mönchengladbach vagy a torinói Juventus. Amint a klub elkötelezi magát egy játékos mellett, keményen ráharap és gyorsan véglegesíti az üzletet. Dino Toppmöller edzőnek ez mindenképpen előnyére válik" - írta német szaklap.