Sajtóhír: Saúl Níguez helyére igazolt az Atlético Madrid

Rodrigo de Paul személyében egy rutinos középpályás érkezik Madridba.

Sajtóhírek szerint már biztosan kijelenthető, hogy Rodrigo de Paul az Atlético Madrid játékosa lesz. A spanyolok 35 millió eurót fizetnek az Udinese középpályásáért, aki 2026-ig fog aláírni új klubjával. De Paul jelenleg a Copa Américán képviseli hazáját, Argentínát, ezért az orvosi vizsgálatokra majd csak a kontinenstorna után kerülhet sor.

A források megemlítik, hogy az argentint vélhetően Saúl Níguez pótlására igazolták a Matracosok.

Saúl Níguez már évek óta alapembernek számít Simeone csapatában, és a középpályásnak elvitathatatlan érdemei voltak az idei bajnoki cím megszerzésében is. A 26 éves játékos tavaly már majdnem Manchesterbe költözött, de akkor nem jött össze a transzfer a Manchester Uniteddal. Azonban a spanyolnak most már eltökélt szándéka, hogy nyáron elhagyja az Atléticót, annak ellenére, hogy a 2026-ban lejáró szerződésében egy 130 milliós kivásárlási záradék is szerepel.

