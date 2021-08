Sajtóhír: Saúl Níguez Angliába igazolhat

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Annak ellenére, hogy Saúl Nígueznek 2026 nyaráig élő szerződése van az Atlético Madriddal, úgy néz ki, hogy mégis távozhat Madridból - értesült róla a Metro. Júliusban Saúl komoly lépéseket tett, hogy a Barcelona játékosa legyen, azonban nem sikerül tető alá hozni a megállapodást a katalánokkal. Az átigazolás része lett volna, hogy Antoine Griezmann visszatér az Atléticoba, aminek igencsak örültek volna a Barcelonánál, hiszen a játékos vitatott viszonyban van Lionel Messivel és a távozásával a klub bérköltségei is jelentősen csökkentek volna.

Az üzlet azonban nem jött létre, azonban most az angol lap szerint a játékos nem biztos, hogy marad az Atléticónál. A Metro szerint Saúlt felajánlották több angol csapatnak is, hogy a középpályás kölcsönbe folytassa náluk. Az érintett klubok között lehet a Chelsea, a Manchester United és a Liverpool is, utóbbi kettőt már korábban többször is szóbahozták Saúllal.

