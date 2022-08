Sajtóhír: Mbappé kirúgatná Neymart a PSG-től!

Hiába megy jól a csapatnak, az öltözőben egyre nagyobb a nyugtalanság Párizsban.

Az NSO szúrta ki, hogy a francia futballban járatos Romain Molina újságíró szerint Mbappé nem szeretne egy csapatban játszani a továbbiakban Neymarral. A francia és a brazil korábban jó kapcsolatot ápolt egymással, mostanában viszont alaposan megromlott a viszonyuk. A hétvégén A Montpellier ellen 5-2-re megnyert találkozón mindketten betaláltak (Neymar kétszer is), ám Mbappé elhibázott egy tizenegyest, nem sokkal később viszont Neymar értékesítette a sajátját.

A konfliktus egyik oka az lehet, hogy korábban a brazil volt a PSG ítélet-végrehajtója, a szerződéshosszabbítás és az edzőváltás óta Mbappé a büntetők felelőse. Egyes pletykák szerint ez benne is van a francia új kontratusában is. Mindenesetre Neymar két olyan Twitter-bejegyzést is kedvelt, amelyben Mbappé érdemeit vonták kérdőre a szurkolók. Az egyik írás szerint Mbappé valójában már a PSG tulajdonosa, mert egyetlen klub sem engedné, hogy Neymar csak második számú büntetőrúgó legyen. A másik poszt pedig egyenesen képtelenségnek nevezi, hogy Mbappé megelőzze Neymart a tizenegyesek végrehajtsa során.

A Get French Football News szerint viszont a szakmai féltékenység odáig fajult a felek között, hogy Mbappé egyenesen a brazil távozását szorgalmazza a vezetőségnél, hiába kezdte két góllal és három gólpasszal a szezont Neymar.

