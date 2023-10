Sajtóhír: már a télen kölcsönadná Szalait a Hoffenheim!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Több török lap is német forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a Hoffenheim a télen kölcsönadná Szalai Attilát.

A magyar válogatott hátvéd a nyáron nagy reményekkel váltott klubot, 12,3 millió eurót kapott érte a Fenerbahce, ám rögtön az első bajnokija 39. percében öngólt vétett, a félidőben lecserélték, azóta pedig csak egyszer kapott lehetőséget a Bundesligában.

Habár a játékhiány és az emiatt is kialakuló bizonytalanság látszik rajta, Marco Rossi szövetségi kapitánynál továbbra is alapember, de kérdés, hogy ha rövid időn belül nem tudja beverekedni magát a Hoffenheim kezdőcsapatába, meddig lesz kezdő a válogatottban.

Szalai jó eséllyel megkaphatja a bizalmat most hétvégén, Pellegrino Matarazzo vezetőedzőnek ugyanis sok a hiányzója, a Frankfurt elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatón meg is említette a hátvédet, mint lehetséges opciót, sőt, a tréner szerint a magyar futballista most jó ritmusban van ahhoz, hogy számolhasson vele.