Sajtóhír: Már a PSG is Szalai Attilát akarja!

Világbajnok védőt kellene pótolnia!

Török lapértesülések szerint a számos nagy nyugat-európai klub által ostromolt Szalai Attila most egy igazi topklub, méghozzá a Paris Saint-Germain célkeresztjébe került.

A 90min.com török kiadása azt írja, Presnel Kimpembe eladása esetén a 24 esztendős magyar válogatott védő lenne a párizsiak első számú célpontja, azaz egy világbajnok helyére érkezhet.

A PSG eközben egy másik hátvéddel, Milan Skriniarral is tárgyal, a megegyezés pedig a hírek szerint közel van az Inter szlovák futballistájával, ám ha Kimpembe távozik, újabb belső védőt kell igazolnia a francia bajnoknak.

A 26 éves franciát állítólag a Real Madrid mellett Premier League-klubok hívják, s jó ajánlat esetén nem gördítenek akadályt a távozása elé.

Szalai mellett szól az is, hogy a PSG szakmai stábjának tagja lett Luis Campos, aki az előző szezonban a Galatasaraynál dolgozott, tehát ellenfélként már jól ismeri a magyar játékost, akinek előnyére válik az is, hogy bal lábas, s a lap kiemeli a válogatottban nyújtott teljesítményét is.

A 90min.com szerint a Paris Saint-Germain 15 millió eurós ajánlatot tenne Szalaiért.

