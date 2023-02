Sajtóhír: Lőw Zsolték visszatérhetnek a PSG kispadjára

Egy korai BL-búcsú után ismét edzőváltás jöhet a PSG kispadján, a hírek szerint Thomas Tuchel és Lőw Zsolt is visszatérher Párizsba.

Hatalmas a nyomás Christophe Galtier-n, a PSG vezetőedzőjén: a szupersztárokkal teletűzdelt párizsiak a francia kupában a Marseille-től, a bajnokságban a Monacótól, míg a Bajnokok Ligájában a Bayern Münchentől szenvedtek nem várt vereséget, így angol és francia lapok máris arról cikkeznek, hogy a szezon végén ismét új szakember veheti át az irányítást Messiék csapata fölött.

Az Evening Standard szerint visszatérhet a 2020-ban menesztett Thomas Tuchel és Lőw Zsolt is. Mint ismert, a német szakember a Chelsea-től történt menesztése óta munkát keres magának, és korábban a PSG sportigazgatójával, Leonardóval nem jöttek ki jól, de mivel ezen a poszton is változás történt (Luis Campos vette át a brazil szerepét), ez az akadály is elhárult az elől, hogy a német taktikus visszatérjen.

Más sajtóhírek szerint ugyanakkor nem csak Tuchel az egyetlen kiszemelt a feladatra: szintén a szigetországból származó információk alapján Steven Gerrard, az Aston Villát 40 mérkőzésen keresztül irányító korábbi kiváló középpályás is tárgyalóasztalhoz ülhet Párizsban.

