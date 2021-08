Sajtóhír: eldőlt, hogy hol folytatja Mbappé

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A helyzet eddig sem volt túl bonyolult: Mbappé vagy a PSG-ben marad, vagy a Real Madridba igazol. Úgy tűnik tovább egyszerűsödik az ügy.

A spanyol Marca című újság úgy tudja, hogy a Kylian Mbappé a jelenleg folyó bajnokságot Párizsban tölti, ahol egy év alatt megpróbálnak vele megegyezni, ha ez nem sikerül, akkor 2022 nyarán ingyen távozhat a PSG-től. Ennek egyik oka, hogy a franciák továbbra is 170 millió eurót és egy 10 milliós bónuszt kérnek a támadóért, márpedig a Real Madrid ezt nem akarja megadni.

Márpedig másik kérő nincs, így választás sem lesz, Mbappénak maradnia kell. A Marca egyébként egyenesen arról ír, hogy hivatalos kapcsolatfelvétel nem is volt a két klub között, maximum szóban egyeztettek a felek és a párizsiaknak igazából nem is áll szándékukban komolyabbra fordítani a tárgyalásokat.

A lap információi szerint a csatár is megbékélt már a sorsával, amit alátámaszt az is, hogy vasárnap este kezdő volt a PSG-ben is szerzett is két gólt. Vagyis Mbappé is elfogadta, hogy egy esztendőt még a párizsiak között tölt és együtt játszik Neymarral és Lionel Messivel. A helyzetet egyszerűsíti az is, hogy a Marca szerint Franciaországban egyszerűen nem hiszik el, hogy a Real Madridnak van elég pénze egy ilyen üzletre.

Eközben ugye a PSG-nél összeállt a világ legfélelmetesebbnek tartott csapata, amelyhez érthetően legalább egy évre ragaszkodnának.

