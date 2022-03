Sajtóhír: Cristiano Ronaldo a PSG-ben akarja folytatni

Cristiano Ronaldo kihagyta a MU hétvégi meccsét, így kimaradt a csapat City elleni 4–1-es vereségéből is. Hivatalosan sérült a portugál, ám a Football Transfers úgy tudja, hogy az ötszörös aranylabdás haza utazott és már azt tervezi, hogy nyáron a PSG-be igazol.

A helyzet részben egyszerű: ha a Manchester United nem végez az első négyben a Premier League-ben, akkor nem indul a BL-ben. Amennyiben ez megtörténik, akkor a 37 éves zseni biztosan távozik az Old Traffordról. Márpedig arra elég komoly esély van, hogy az együttes kimarad a legjobb négy közül.

A lap szerint a játékoshoz közel álló források úgy tudják Ronaldo nem megy vissza a Juventushoz és arra sincs esély, hogy első klubjában a Sportingban szerepeljen. Ellenben azon komolyan dolgoznak, hogy Ronaldo Messivel és Neymarra összeálljon egy évre a PSG-ben.

Ronaldo tavaly nyáron tért vissza a Manchester Unitedhez, ahonnan aztán menesztettél Ole Gunnar Solskjaert, akit a német Ralf Rangnick váltott a kispadon. A német az első pillanattól kezdve hűvös viszonyt ápol a világ egyik legjobb játékosával. Ez immár a futballista teljesítményén is meglátszik, hiszen Ronaldo-val megesett, hogy sorozatban öt meccsen nem szerzet gólt, ami évtizedenként csak egyszer esik meg vele. Ősszel még jól ment neki a játék: a bajnokságban és a BL-ben is termelte a gólokat és a 15 találatának jelentős hányadást a szezon első felében szerezte. Az utolsó tíz találkozóján csak egyszer talált be.

A PSG késtégtelenül ki tudná gazdálkodni a fizetését és lássuk be szívesen meg is néznénk Neymart, Messit és Ronaldo-t egy csapatban.