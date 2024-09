Sajtóhír: Allegri válthatja Ten Hagot a Manchester United kispadján!

Fogy a türelem az Old Traffordon.

Olaszországból származó lapértesülések szerint a Manchester United felvette a kapcsolatot Massimiliano Allegrivel arra az esetre, ha a Vörös Ördögök eredményessége nem javul Erik ten Hag kezei alatt.

A holland trénerre továbbra is nagy nyomás helyeződik, ugyanis az első négy bajnokin csak kétszer tudtak győzni, így annak ellenére, hogy a nyáron még bizalmat szavaztak neki, a türelem azért az Old Traffordon is véges, főleg úgy, hogy számos jónevű edző van jelenleg a munkanélküliek sorában.

Ilyen a legutóbb a Juventusnál dolgozó Allegri is, akiről a Calciomercato azt írja, egy álma válna valóra, ha a Premier League-ben lenne menedzser.

Az 57 esztendős olasz trénert egyszer már szóba hozták a Manchester Uniteddel, 2019-ben úgy reagált a pletykákra, hogy még nem beszél elég jól angolul, így nem áll készen a feladatra.