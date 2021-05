Sajtóhír: Allegri egy lépésre a Juventustól

Olaszországi források szerint Massimiliano Allegre nagyon közel van ahhoz, hogy ismét aláírjon a Juventushoz.

A Sky Sports és Gianluca Di Marzio (gianlucadimarzio.com) is megerősítette, hogy Allegri és a Juventus nagyon közel áll az újabb együttműködéshez, megállapodáshoz. Ugyanakkor képbe került az Inter is, mert állítólag Giuseppe Marotta, a milánóiak sportigazgatója is felhívta a toszkán edzőt, hogy ajánlatot tegyen neki. Allegri azonban elígérkezett a Juventushoz, és már csak a fizetésén megy az egyezkedés. Az igények között azonban van 3-4 millió Eurónyi eltérés, ami azért nem kevés…

A Juventusnak az Inter bejelentkezés miatt pedig így iparkodnia kell, és lehet, hogy ez Allegri malmára hajtja a vizet, illetve azt bizonyos 3-4 millió Eurót. Röviden összefoglalva: ha a Juventus nem egyezik meg Allegrivel, akkor viszi az Inter, és Pirlo marad Torinóban!

