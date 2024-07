Sajtóhír: a Tuchel-Lőw páros is jelölt az angol válogatott kispadjára!

Nagyot szólna!

Amint arról beszámoltunk, a mai napon lemondott Gareth Southgate, az angol válogatott szövetségi kapitánya.

Hogy erre számított a brit média, arra bizonyíték, hogy az elbukott európa-bajnoki finálét követően már megindultak a találgatások, hogy ki veheti át a nemzeti együttes irányítását.

A lapok megemlítették a Newcastle-t irányító Eddie Howe, a korábban a Tottenhamnél és a Chelsea-nél is dolgozó Mauricio Pochettino, és a londoni kékek másik korábbi menedzsere, Graham Potter, valamint az angol U21-es válogatottat jelenleg irányító Lee Carsley nevét is, de közben természetesen jönnek a cáfolatok is.

A Guardian azt írja, Thomas Tuchel is előkelő helyen szerepel a szövetség listáján, s az is előnyére szolgál, hogy a Bayern Münchentől való távozását követően egyelőre nincs új munkaadója, tehát nem kellene kivásárolni élő szerződéséből.

Az 50 esztendős német szakember mellett érvként hozzák fel azt is, hogy szeretett Angliában dolgozni, hiszen másfél éven keresztül irányította a Chelsea-t, ahol ugyanúgy Lőw Zsolt volt a segítője, mint a PSG-nél, vagy legutóbb a bajoroknál, így nem lenne meglepő, ha a Háromoroszlánosokhoz is magával vinné a magyar szakembert, amennyiben rá esik az angol szövetség választása.