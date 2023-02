Sajtóhír: a PSG és a Chelsea Neymar átigazolásáról tárgyal!

A két klub tulajdonosa Párizsban találkozott egymással.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Paris Saint-Germain elnöke, Nasser al Khelaifi és a Chelsea társtulajdonosa, Todd Boehly kedden találkozott Párizsban Neymar esetleges átigazolása ügyében – írja forrásaira hivatkozva az ESPN.

A hírek szerint a párizsiak már tavaly nyáron is szerettek volna megválni a 31 esztendős braziltól, ám akkor nem tudtak nyélbe ütni üzletet, pedig állítólag a londoni kékek már akkor is képben voltak, Tomas Tuchel külön lobbizott is a támadó megvételéért.

A források szerint Al Khelaifi és Boehly egy, a Diadalívhez közeli luxusszállodában ebédeltek, és Neymar átigazolásán kívül megvitatták Hakim Ziyech sikertelen transzferét, valamint a legújabb fejleményeket a szuperligával kapcsolatban.

Neymar szerződése 2025-ig érvényes a PSG-vel.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A PSG-Lille bajnokin a hazaiak győzelme 1.60, a döntetlen 4.35, a vendégsiker 5.10-szeres szorzóval fogadható. (x)