Sajtóhír: a Juventus védője az Atalantában folytatja

A Sky Sports Italia újságírója, Fabrizio Romano információi szerint a Juventus és az Atalanta mindenben megegyezett egymással, így Merih Demiral az bergámóiaknál folytatja kölcsönben. A török védő már át is esett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, hamarosan be is jelentik új klubjánál.

Demiral 2019-ben a Sassuoloból érkezett Torinóba, de nem tudta állandósítani helyét a kezdőcsapatban, összesen 32 mérkőzésen lépett pályára a két év alatt. A kölcsönszerződésre azért is kerülhet sor, mivel Massimo Allegri kérésére Giorgio Chiellinivel hosszabbítottak a zebrák, így a következő idényben sem biztos, hogy állandó helye lenne a töröknek a kezdőben.

Demiral átigazolására ráadásul nagy szüksége van az Atalantának, hiszen a szintén a Juventustól kölcsön kapott Cristian Romero nagyon úgy néz ki, hogy 55 millió euróért cserébe a Tottenhambe igazol, ezzel nagy űrt hagyva a védelem közepén.

