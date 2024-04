Sajbán Máté - A DVTK ellen minden klappolt, remélem az Újpest ellen is fog!

A ZTE támadója abban bízik, hogy az Újpest ellen is jó támadójátékkal fognak előrukkolni.

Sajbán Máté remekelt a Diósgyőr elleni bajnokin. Négy gólban is fontos szerepet vállalt, duplázni tudott, kiharcolt egy büntetőt és az ő beadása eredményezte Marco Lund öngólját. A 28 éves játékos az NSO-nak adott interjújában elmondta, hogy szeret a Szusza Ferenc Stadionban játszani.

"Ami a játékomat illeti, már korábban is voltak jó meccseim, és ezúttal az egész csapat teljesítménye segített hozzá ehhez a formához. Sok esetben kiemelkedik egy-egy játékos, aki eredményesebben és jobban játszik egy-egy mérkőzésen, most én voltam az. S ahogy mondtam, elsősorban az együttes kiváló összmunkája kellett ahhoz, hogy kijöjjön nekem a lépés. A DVTK ellen minden klappolt, nagyon éreztük egymást a pályán. Hogy a meccs napján éreztem-e, ezúttal nekem jön ki a lépés? Jó formában vagyok, az utóbbi időszakban jól megy a játék, ezért bizakodtam a kezdés előtt. Az első két ellentámadásunk kifejezetten gördülékenyen és veszélyesen ment, akkor már éreztem, van keresnivalónk. A labdaszerzés után nagyszerűen mentünk át támadásba, szerencsére az első félidőben kétgólos előnyre tettünk szert és további helyzeteket is kidolgoztunk."

Kiemelte, jól jött a pihenő a csapatnak és abban bízik, hogy a folytatásban sem hagy alább a lendület.

"Egy csapatnak vagy jól vagy rosszul jön a válogatott szünet, nekünk egyértelműen jót tett. Azelőtt nem jöttek az eredmények, a játékosok tudtak fújni egyet, felfrissültünk. Remélem, a magabiztos győzelem lendületet ad a folytatásra, és az Újpest ellen is jó eredményt érünk el. Ebben az idényben még nem győztük le a lilákat, azon vagyunk, hogy most sikerüljön, és olyan sorozatot építsünk, mint a tavasz elején. Szeretek a Szusza Ferenc Stadionban játszani, jó a hangulat, kiváló a pálya, minden adva van a nagyszerű estéhez. Az Újpest jó formában van, jó eredményeket ért el az elmúlt időszakban, nehéz dolgunk lesz. Remélem, a Diósgyőr elleni mutatott játékból át tudunk menteni néhány elemet, és ismét hatékony támadójátékkal rukkolunk ki."