Saját focicsapatot vásárolt a Barcelona sztárja

A spanyol ötödosztályban szereplő klub irányítását vette át a klasszis védő cége.

A Gerard Pique által vezetett Kosmos befektetési csoport vette át a spanyol ötödosztályban szereplő FC Andorra irányítását.

A Barcelona középhátvédje hivatalos közleményben jelenetette be a tulajdonosváltást, miután az egyesület jóváhagyta az eladást.

Az FC Andorra csapatát 1942-ben alapították, és legjobb eredményüket az 1980-as és 90-es években érték el, amikor a spanyol harmadosztályban vitézkedtek.

Pique cége emellett nemrég a teniszben is fontos szerepet vállalt a Davis-Kupa átalakításával, de emellett az esportban is érdekeltek, valamint szemüvegekkel, izotóniás italokkal és organikus hamburgerekkel is foglalkoznak.

A Munda Deportivo már arról is beszámolt, hogy Gerard Pique 2020-ban befejezi a labdarúgó pályafutását, hogy egy évvel később indulhasson a Barcelona elnöki pozíciójáért.

