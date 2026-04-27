A Brighton kiszállt az El Maláért folytatott versenyből - tudta meg a Kölner Stadt-Anzeiger. Állítólag már szóban megegyeztek a déli-partiak Saiddal, a szintén labdarúgó testvérével, Malekkel, illetve a szüleikkel a nyári átigazolásról.

Igen ám, csakhogy a testvérpárt foglalkoztató 1. FC. Köln által kért 50 millió eurós összeget sokalta az angol klub, amely visszakozott az üzlettől, mert maximum 35 millió eurót lett volna hajlandó kifizetni.

Ugyanakkor két másik angol együttes, a Newcastle és a Chelsea figyelemmel követi a 19 éves szélső helyzetét.

Eközben a Bayern köztudottan szeretné egy posztriválist igazolni Luis Díaz mellé a balszélre, igaz, a bajorok szintén soknak tartják az El Mala játékjogáért követelt átigazolási díjat – tudatta a Sky.

Bárhol is köt ki a nyáron a 11 bajnoki gólt és öt gólpasszt jegyző támadó, az érte kért 50 millió euróval a klub történetének legdrágábban értékesített játékosává válna. A jelenlegi rekordot Antony Modeste tartja, aki 29 millió euróért igazolt Kínába még 2018-ban.

