Ruud van Nistelrooy csalódott a távozása miatt, Rúben Amorim döntött úgy, hogy nincs rá szükség

Fabrizio Romano számolt be róla, hogy Nistelrooy csalódott a távozása miatt, maradni szeretett volna.

Erik ten Hag távozása után hiába ért el kiváló eredményeket megbízott vezetőedzőként (két győzelem, egy döntetlen), Rúben Amorim mégsem számít Ruud van Nistelrooy szolgálataira a Manchester United stábjában.

Ezzel kapcsolatban a The Mirror számolt be róla, hogy meglehetősen csalódott a holland szakember, úgy gondolta, folytathatja munkáját az újjáalakuló stábban is.

Nistelrooy még Erik ten Hag kérésére érkezett Manchesterbe idén júliusban, két évre szóló szerződést írt alá.

A cikk lejjebb folytatódik

Először másodedzőként tevékenykedett, majd a gyenge szereplés miatt kirúgott honfitársa helyét vette át ideiglenesen a Vörös Ördögök kispadján.