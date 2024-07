Rutinos védővel erősített a Honvéd

Honlapján jelentette be a klub.

Rutinos belső védővel bővül a Budapest Honvéd kerete, miután klub szerződtette a román-magyar Ene Kornélt, aki az előző szezonban a Haladást erősítette, míg korábban a Kisvárda és a CFR Cluj együttesében is szerepelt.





„Az előző szezont úgy kezdtük, hogy egy olyan saját nevelésű, fiatal belső védőnk volt, Szabó Alex, akiről tudtuk, hogy bevethető, azóta pedig további két akadémistánk, Pekár István és Szabó Tibor is bemutatkozott. Melléjük kerestük azt a játékost, aki szellemiségével, tudásával, hozzáállásával, fizikai adottságaival megállja a helyét és segíteni tudja a fiatalok. Ene Kornél érkezése a keretmélység szempontjából is fontos, hiszen így négy belső védőnk van a két helyre a versenyhelyzet pedig mindenkit jobb teljesítményre sarkallhat“ – mondta ügyvezetőnk, Kun Gergely.

A nagypapája révén magyar felmenőkkel is bíró Ene Kornél Szatmárnémetiben született, ott is kezdte pályafutását, a Kolozsváron, a CFR-nél folytatta, amellyel Román Kupát is nyert. Szerepelt Aradon, Marosvásárhelyen és Bukarestben is, a magyar bajnokságban a Kisvárda színeiben lépett először pályára. Az OTP Bank Ligában 52 találkozón szerepelt, míg az előző idényben a Szombathely színeiben 20 mérkőzésen kapott lehetőséget.

„Boldog vagyok, hogy egy ilyen nagy múltú klubnál kaptam lehetőséget a bizonyításra, pozitív érzésekkel érkeztem a Honvédhoz, és hiszem, hogy tapasztalatommal tudom segíteni a csapatot abban, hogy jól szerepeljünk a következő szezonban – mondta Ene Kornél. – Minden klubnál arra törekedtem, hogy a maximumot nyújtsam, a meccseken és az edzéseken is, enélkül nem is lehetünk eredményesek. Várom már, hogy együtt legyek az új társakkal és megmutassam, mire vagyok képes. Erős csapatként emlékszem a Honvédra és bár most a másodosztályban szerepel a gárda, azon kell dolgoznunk, hogy előbbre lépjünk.“