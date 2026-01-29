Rutinos védőt igazolt a Kazincbarcika

Nagy Zsombor személyében egy rutinos középső védő a legújabb igazolása a Kazincbarcikának. Zalaegerszegről érkezik az újonchoz a játékos, aki pályafutása nagy részében az MTK Budapestet erősítette, valamint játszott kölcsönben Szegeden és Dorogon is. Az NB I-ben 71 alkalommal, az NB II-ben 89-szer lépett pályára.

Nagy Zsombor szülővárosában, a szegedi Tisza Volánnál és a SZEOL SC-nél ismerkedett meg a labdarúgással, majd Budapesten, a Sándor Károly Akadémia növendékeként pallérozódott. Végigjárta az MTK Budapest utánpótlásának korosztályait, 2017-ben pedig a kék-fehérek felnőtt csapatában is bemutatkozott a Magyar Kupában és a Merkantil Bank Ligában. Egy évet Dorogon játszott kölcsönben (35 mérkőzés/2 gól), majd visszatért a fővárosba, előbb a másodosztályban, majd a feljutást követően az élvonalban is fontos láncszeme lett nevelőegyesületének. Összességében 69 NB I-es, 37 NB II-es bajnoki mérkőzésen és 18 kupameccsen ölthette magára az MTK címeres mezét, közben egy fél évet Szegeden szerepelt kölcsönben (18 mérkőzés). 2025 nyarán Zalaegerszegre igazolt, ahol ősszel 2 bajnoki és 2 kupameccsen lépett pályára.