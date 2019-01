Rutinos szlovák válogatott védőt igazolhat a Haladás

Már együtt készül a szombathelyiekkel a hátvéd.

A Haladás hivatalos oldalán közölte szerdán, hogy csatlakozott a vasiak keretéhez Saláta Kornél.

A 40-szeres szlovák válogatott belső védő mától a Haladással készül, akik szerda délután a Maribor ellen lépnek pályára

A 33 éves Saláta korábban a szlovák Puchóv, a Petrzalka, a Banska Bystrica, a Slovan Bratislava, majd az orosz Rosztov és Tom Tomszk csapatában játszott, ezt követően visszatért hazájába, ahol előbb a Slovan Bratislavában, majd Dunaszerdahelyen futballozott. 2015 januárja óta ismét a Slovanban szerepelt, múlt év végén azonban lejárt a szerződése Pozsonyban. Ősszel 12 meccsen két gólig jutott. A szlovák első osztályban 234 meccsen 31 gólt szerzett, a válogatottban 40-szer játszott, két gólt lőtt. Szerepelt a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is.

- Saláta Kornél neve már a nyáron szóba került, akkor végül nem sikerült leigazolunk. Tudjuk, hogy jó futballista, de élőben is kíváncsiak vagyunk rá, amennyiben sikerül vele megegyeznünk, szerződtetjük. Pinte Patrik viszont fél évig kölcsönben a szlovák Komarnóban szerepel és Petró Balázs iránt is érdeklődnek. A nigériai középpályástól, Chibuzor Bruno Ibehtől elköszöntünk, nincs olyan fizikai állapotban, hogy segíthessen nekünk. Még nem végleges a keretünk, valószínűleg érkezők és távozók is lesznek - mondta el a Hali honlapjának Tóth Miklós, a klub ügyvezetője.

