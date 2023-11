Rutinos edző veszi át a Honvéd irányítását

Jelentős NB I-es tapasztalattal is rendelkező szakember rázhatja fel a kispestieket.

A Budapest Honvéd az elmúlt napokban gőzerővel kereste új edzőjét, és a beszámolók szerint megvan, ki veszi át Pinezits Máté után a csapat irányítását.

A csakfoci.hu értesülései szerint Csertői Aurél ülhet le az NB II-ben is gyengélkedő Honvéd kispadjára.

Az előző idény végén az élvonalból kieső kispestieket vezetését az U19-es csapat edzője, Pinezits Máté vette át, akit azonban október végén menesztettek. A kispadra átmenetileg Djordje Kamber ült le.

A lap szerint a befutó mellett Supka Attila és Máté Csaba is jelölt volt a posztra.

A kinevezés előtt álló Csertői az elmúlt négy évben a Gyirmót irányította, melyet egy szezon erejéig az első osztályba is feljuttatot. Az 58 éves szakember korábban az ETO-nál, Pápán, Sopronban, a Haladásnál, Tatabányán és Pakson is volt vezetőedző. Annak idején aktív játékosként az 1998-1999-es szezonban a Kispest játékosa is volt.

A bajnokság feléhez közeledve a Honvéd a 13. helyen mindössze két ponttal előzi meg a legjobb kiesőt a másodosztályban.