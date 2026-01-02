Rúben Amorim elárulta, mi lesz Zirkzee és Mainoo sorsa a télen

Rúben Amorim egyértelmű üzenetet küldött a Manchester United játékosainak: a januári átigazolási időszakban senki nem távozhat a klubtól. A portugál vezetőedző döntése különösen érzékenyen érinti Kobbie Mainoo és Joshua Zirkzee helyzetét, akik az elmúlt hónapokban a távozás lehetőségét keresték.

A United jelenleg még versenyben van a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért, ugyanakkor egyre inkább úgy tűnik, hogy a téli átigazolási piacon nem érkezik erősítés az Old Traffordra, amely lendületet adhatna a top négyért folytatott küzdelemnek.

Zirkzee legutóbb betalált a Wolverhampton elleni, alacsony színvonalú döntetlen során, ám Amorim mégis lecserélte őt a szünetben. A holland csatár tavaly nyári, 34 millió fontos érkezése óta messze elmarad a várakozásoktól, és az olasz sajtó szerint a Roma érdeklődik iránta – igaz, kizárólag kölcsönben gondolkodnának, végleges átigazolásról egyelőre nincs szó.

A saját nevelésű Kobbie Mainoo helyzete sem megnyugtatóbb. A középpályás jelenleg sérült, az idény során pedig még egyetlen Premier League-meccsen sem kezdett. Információk szerint ismét kölcsönben szeretne távozni, miután már augusztusban is jelezte ezt a szándékát. Amorim azonban nem hajlandó tovább szűkíteni keretét, különösen annak fényében, hogy a csapat jelenleg nyolc játékost nélkülöz sérülések és az Afrikai Nemzetek Kupája miatt.

A Leeds elleni vasárnapi mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Amorim világossá tette álláspontját:

„Az átigazolási időszak nem fog változást hozni, nincs miről tárgyalnunk a keret kapcsán. Van egy folyamat és egy elképzelés. Közel vagyunk a BL-helyekhez, de ugyanakkor nyolc csapat is szorosan mögöttünk van – most a következő mérkőzésre kell koncentrálnunk.”

Amikor arról kérdezték, jelezte-e bármelyik játékos a távozási szándékát, az edző határozottan reagált:

„Nem, egyikük sem. Nem is számítok rá, hogy bárki odajöjjön hozzám ezzel.”

A jelek szerint tehát a Manchester Unitednél befagyott a januári átigazolási mozgás, Amorim pedig változatlan kerettel próbálja meg stabilizálni a csapat szereplését a szezon második felében.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.