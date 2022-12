Rosszul érzi magát a kihagyott tizenegyes után Harry Kane

Nagyon fáj a támadónak, hogy kihagyta a kulcsfontosságú büntetőt.

„Nagyon fáj, és hosszú ideig fájni is fog ez" – mondta a mérkőzés után Harry Kane, miután 2–1-es francia vezetésnél a 84. percben kulcsfontosságú büntetőt lőtt kapu fölé. Hozzátette, ez a nehéz helyzet része annak, hogy ő vezeti Angliát, mint csapatkapitány.

Harry Kane arról is beszélt, nem érzi, hogy a második tizenegyesnél kevésbé koncentrált volna. „Én az vagyok, aki minden eshetőségre felkészül, akár arra is, hogy egy mérkőzésen két tizenegyest is kell lőnöm. Nem tudom azt mondani, hogy rosszul készültem volna fel, ugyanolyan magabiztosnak éreztem magam a másodiknál is, mint az elsőnél."

