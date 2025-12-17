Rossz hírek érkeztek Jánó Zétény sérülésével kapcsolatban

A jelenlegi idényben már nem számíthat Jánó Zétényre a GAK együttese – derült ki a MeinBezirk sportigazgatóval, Tino Wawrával készült interjújából.

„Ezt a posztot várhatóan már most pótolnunk kell” – fogalmazott Wawra a 20 éves középpályás kiesésével kapcsolatban. A szakember szerint a keletkezett űrt akár egy téli átigazolással is betöltheti a klub.

Jánó Zétény novemberben, a GAK 2–1-es győzelme alkalmával, az SK Rapid elleni bajnoki mérkőzésen szenvedett súlyos lábsérülést. A középpályás rosszul érkezett a talajra, kificamította a bokáját, és csak hordágyon tudták levinni a pályáról.

Elsőre felmerült a bokatörés gyanúja is, ám ez végül nem igazolódott be. Az orvosi vizsgálatok ugyanakkor szalagszakadást, egy kisebb csontdarab leválását, valamint egy szakított-zúzott sebet állapítottak meg.

A GAK korábbi tájékoztatása szerint a Salzburgból kölcsönben szereplő játékos az őszi szezon hátralévő részét biztosan kihagyja, és a tavaszi idény során térhet vissza. A legfrissebb információk alapján azonban Jánó Zétény ebben az idényben már nem léphet pályára.

