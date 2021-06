Magyar válogatott: Rossi jobb teljesítményt vár az írek ellen

Marco Rossi javulást vár az ír meccsen, az olasz szakember beszélt a várható kezdőcsapatról is.

Nyerj 35 millió forintot rossz tippekkel az Unibet Eb-játékán! Regisztrálj most!

A magyar válogatott ma este 20:00-tól Írországot fogadja a Szusza Ferenc Stadionban. Ez lesz a magyar csapat utolsó felkészülési mérkőzése a június 15-ei Magyarország-Portugália EB találkozó előtt. Marco Rossi a tegnapi esti sajtótájékoztatón elmondta, hogy optimista az írek elleni mérkőzéssel kapcsolatban, azonban jobb játékot vár, mint Ciprus ellen:

Motiváltan várjuk a meccset, és ennek látszania kell a pályán is, hiszen sokszor éppen a motivációs szint dönt el mérkőzéseket. Fontos, hogy jó eredményt érjünk el, ehhez viszont jobban kell játszanunk, mint az előző meccsen. Taktikailag előre kell lépnünk, támadásban és védekezésben egyaránt. Bár a játékuk bizonyos aspektusában vannak hasonlóságok, az ír és a portugál válogatottat nehéz összehasonlítani. A Ciprus elleni mérkőzésen voltak gondjaink, de tudom a problémák okát, és igyekszünk kiküszöbölni ezeket a keddi mérkőzésen. Arra számítok, hogy javuló játékot láthatunk az írek elleni összecsapáson.

Marco Rossi beszélt arról is, milyen kezdőt fog pályára küldeni az írek ellen:

Ezen a találkozón már számítok olyan labdarúgókra is, akik a Ciprus elleni mérkőzést még kihagyták, vagy csereként léptek pályára, a kezdőcsapat nagyban hasonlítani fog arra, amely a portugálok ellen is pályára léphet. Sallai Rolandra ugyanakkor egyelőre nem számíthatunk, ő továbbra is izomfájdalmakra panaszkodik, és nem akarok kockáztatni a szerepeltetésével.

Nikolics Nemanja méltatta Írországot:

Erős ellenfél vár ránk, amelynek játékosai jó csapatokban szerepelnek. Angolos focit játszanak, nagyon kemények, előszeretettel keresik a párharcokat. Az Európa-bajnoki csoportellenfeleink minden bizonnyal dominálni próbálnak majd ellenünk, az írek azért más erőt képviselnek, de azért kipróbálhatunk néhány dolgot, amit a csoportkörben is tudunk majd kamatoztatni.

A teljes sajtótájékoztató az MLSZ honlapján megtekinthető.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Éredemes fogadn a magyar–ír meccsre, mert a hazai győzelem (2,45), a döntetlen (3,05) és a vendégsiker (3,25) is jól fizet.