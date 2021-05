„Rossi tökéletesen válogat!”

Az olasz kapitány egyik elődje elégedett a keret összetételével.

Nyerj 8 millió forintot az Unibeten! Ingyenes tippjáték a szombati Barcelona-Atletico Madrid rangadóra! Kattints, regisztrálj és tippelj a meccs kezdetéig!

A korábbi szövetségi kapitány Gellei Imre nagyon jó véleménnyel van Marco Rossi munkájáról, és a DIGI Sport híradójának arról is beszélt, hogy lát-e hasonlóságot az évtized legjobbjának megválasztott Gera Zoltán és a jelenkor legjobb magyar labdarúgója, Szoboszlai Dominik között.

„Marco Rossi eddig, azt mondhatom, hogy tökéletesen válogat. Olyan karaktereket néz ki, figyel magának, akik ambiciózusok, elhivatottak, elég szerények is, bizonyítani akarnak, bizonyításra vágynak. Egy nagyon jó közösséget is létrehozott, és talán a legnagyobb erénye a mostani csapatnak az volt a közelmúltban, hogy hatalmas küzdőszemmel lépett fel bárki ellen, és nagyon nagy csapategységet mutatott. Külön öröm számomra, hogy paksi játékosok is válogatottak lettek: Szabó János, Böde Dániel, most pedig Hahn János az, aki megkapta a lehetőséget, és ott lehet a legjobbak között”– nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Gellei Imre.

A magyar válogatottat 2001 és 2003 között irányító szakember a regnálása alatt bátran nyúlt a fiatal játékosokhoz. Nála lett először válogatott Bodnár László, Lőw Zsolt, Gyepes Gábor, Szabics Imre, Simek Péter és Gera Zoltán is. Szoboszlai Dominik játéka pedig felidézi benne az ifjú Gera tehetségét. „Ha összehasonlítom őket, mind a kettő nagyszerű ember és jó futballista, kiváló játékos. Szoboszlai Dominik is ragyogóan futballozik, és a neve kapcsán nekem mindig az ugrik be, hogy kisgyerekkorában kispályán játszott, tehát ismeri a játék minden csínját-bínját, ami a grundról kikerült Gera Zolira is ugyanígy érvényes volt.”

Bár Szoboszlai játéka egyelőre kérdéses az Eb-n, Gellei nagyon várja már a bő egy hónap múlva kezdődő, részben hazai rendezésű kontinensviadalt. „Nagyon nagy élmény volt a számomra, amit átéltem a fiammal és a barátaival 2016-ban, Franciaországban. Nagy öröm számomra, hogy még egyszer megadatik számomra ezt átélni, pláne, hogy itthon lesz az Európa-bajnokság. Biztos vagyok benne, hogy a játékosaink apai-anyait beleadnak majd. Hogy ez mire lesz elég, azt meglátjuk, de hogy drukkolni fogunk ezerrel, az biztos.”

A magyar válogatott június 15-én Portugália ellen kezdi meg Eb-szereplését.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

Az Unibet szerint az angol válogatott a legesélyesebb az EB-győzelemre (6,50).