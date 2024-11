Rossi: Szalai okos srác, szerintem már keresi a lehetőséget a klubváltásra, Ádám nincs topformában

A kapitány a kerethirdetés után a kimaradókról is beszélt.

Ahogy arról már beszámoltunk, Marco Rossi szövetségi kapitány ma délután megtartotta kerethirdetését Magyarország novemberi Nemzetek Ligája-találkozóira, amelyeken előbb Hollandiába látogatnak a mieink, majd telt ház előtt fogadják a német nemzeti csapatot. A szakember nem csak a bekerülőkről, de a kimaradókról is részletes tájékoztatást adott.

„Grubert és Szabót hívtuk meg a sérült Gazdag helyére, illetve Ádám Martin nincs igazán top formában. Arra kell törekednünk, hogy olyanokat hívjunk meg, akik az adott posztokon jobb formában vannak, mint mások. Szeretnénk őket látni együtt edzeni a válogatottal, régóta követjük őket. Több olyan körülmény is közrejátszott, hogy ezt a két srácot most meghívtük. Mindig az összképet kell nézni, mert amikor csapatról beszélünk, nem gondolhatunk arra, hogy az egyik hirdetésről a másikra nyolc játékost lecserélünk. Egyelőre nem áll fenn a bőség zavara, de remélem, ez változni fog. A most meghívott fiatalok esetében bízom benne, hogy tovább fognak még fejlődni. Az én feladatom, hogy a jelen válogatottját építsem, de fél szemmel már a jövő csapatára is teintsek" - kezdte a kapitány.

A kapitány szót ejtett a Hoffenheimben padozó, s ezáltal a válogatottból kikerült Szalai Attiláról, de kitért a szigetországban egyelőre csak csere Tóth Balázsra is.

„Balázs olyan kapus, aki figyelemreméltó, úgy hiszem, csak idő kérdése, mikor kap több játékpercet. Én őt a mi csapatunkban harmadiknak látom, statisztikailag az ő játéklehetősége minimális. De szeretném a keretben tartani, mert olyan potenciállal bír, hogy nagyon jól beilleszedett a csapatba, és a kohéziót illetően is nagyon pozitív a szerepe. De említhetem Botka Endrét is, akit meghívtam, miközben a Fradiban nem játszik sokat. Őt egy indok miatt hívtam meg, ugyanazért, mint amiért Fiola Attilát is: nem tudom, hogyan, de valahányszor idejönnek, az átlagteljesítményükhöz képest jobbat tudnak adni. Nekem ezt is értékelnem kell, nem csak a klubcsapatban nyújtott teljesítményüket.”



„Szalait rendszeresen meghívtam, de már nehéz így tenni, miután láttam, hogy továbbra sem játszik. Beszéltem vele, okos srác, ráadásul a posztján konkurencia is keletkezett. Tudja, hogy nem hívhatom így meg. Szerintem ő már keresi is a legetőséget a klubváltásra, de jelen pillanatban nem hívhatom meg. Ugyanez érvényes jelenleg Lang Ádámra is, ő sem játszik a csapatában. Ezeken a posztokon pedig most olyanok vannak, akik jól játszanak és garanciát jelentenek számunkra. A pozíciókban jelenleg le vagyunk fedve, ez az oka, hogy nyugodt szívvel megtehetem, és követhetem az irányelveimet.”



„Ami Palkót illeti, most a Herthában kevesebb lehetőséget kap, így nehéz elképzelni, hogy meghívjuk, de a válogatott szélesebb körének része. Bencét már azóta ismerjük, hogy irányító, egy számunkra nagyon érdekes poszton játszik, ebben van fantázia, legutóbb pedig már a csapatában is pályára lépett. Úgy hiszem, megvan benne a válogatott iránti készség, de még nem beszéltünk, illetve nem találkoztunk vele. Az én és az MLSZ érdeke is ezt a találkozót mihamarabb összehozni. Őszintén szólva, már gondoltam arra, hogy még az új év elején találkozom vele, hogy személyesen elbeszélgessünk, ő hogyan látja ezt a lehetőséget, és meglátjuk, akár már márciusban mire kerülhetne sor, ha esetleg ő benne is van hajlandóság, valamint akkor is jól, rendszeresen játszik. Nagyon is érdekes lehet számunkra, még fiatal, de óriási potenciál van benne, és most bizonyítja a Bundesigában, hogy már egy kész, beérett játékos. Szeretném mielőbb a megfelelő kapcsolatok révén behúzni őt.”



