Rossi óva intette a Fiorentinát: "Nem lebecsülendő ellenfél a Ferencváros!"

Pénteken tartották az Európa Konferencia-liga csoportkörének sorsolását, amely során a Ferencváros az F csoportban a Fiorentinával, a Genkkel és a Cukarickivel küzdhet az egyenes kieséses szakaszba való kerülésért.

A kvartett legnagyobb esélyese természetesen az előző kiírás fináléjába jutó, ám ott a West Ham United ellen végül elvérző Fiorentina.

Az olasz Radio Bruno Toscana megszólaltatta Marco Rossit, akit a Ferencvárosról kérdeztek.

„Évek óta ők Magyarország legerősebb csapata, egyeduralkodók a bajnokságban. Az elmúlt öt évben az első helyen végeztek, és zsinórban ötödször jutottak be európai kupasorozat csoportkörébe. Ez egy történelmi klub, nem lebecsülendő ellenfél a Fiorentina számára, ennek ellenére a Violák erősebbek. A Fiorentina minden bizonnyal olyan jól akar teljesíteni, mint tavaly. Nem ismerem személyesen Italiano mestert, de kívülről nézve azt mondanám, nem az a típus, aki alábecsüli a feladatot. Általában négy ferencvárosi játékost hívok be a válogatottba, de most csak egy kapus és egy középcsatár van velünk, a másik kettő nincs. A Ferencváros légiósai közül Traorét említeném meg, ő egy nagyon érdekes játékos. A stadion? A szurkolók nagyon tüzesek, fantasztikus hangulatot tudnak teremteni azzal, hogy az elejétől a végéig drukkolnak a csapatnak" - mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya.