Rossi: nem véletlen, hogy a lengyelek előrébb vannak a világranglistán nálunk

Marco Rossi megtartotta utolsó sajtótájékoztatóját a lengyelek elleni világbajnoki selejtező előtt. Az olasz szakember elmondta, reméli, hogy ismét sikeres lesz Paulo Sousa ellen illetve szerinte nem véletlen, hogy ellenfelük előrébb van a világranglistán.

Nyerj 20-szoros pénzt a Magyar-Lengyel VB selejtezővel! Regisztrálj és tippelj a meccsre! Hajrá Magyarok!

"Remélem, a Paulo Sousa elleni harmadik mérkőzésen is sikerül meglepetést okozni, és csapatommal megőrzöm ellene a veretlen mérlegemet - mondta Rossi, aki a Honvéd vezetőedzőjeként kétszer is le tudta győzni a portugált.

. "Az előző egymás elleni mérkőzéseken is papíron erősebb ellenféllel szemben irányítottam a csapatomat, bízom ennek a sorozatnak a folytatásában. Paulónak megvan a saját stílusa, ezzel tisztában vagyunk, de azt így sem lehet előre kitalálni, hogy pontosan milyen feladatokkal és összetételben küldi pályára a csapatát, mi megpróbáltunk minden eshetőségre felkészülni, így a négyvédős és a háromvédős rendszerre is. Emellett természetesen igyekeztünk felkészülni a legjobb játékosaikra is, az egy másik kérdés, hogy sikerül-e megvalósítani a pályán a tervünket. Lewandowski a világ egyik legjobb játékosa, mellette Zilinski is igazi klasszis, de rajtuk kívül is nagyon sok remek játékos szerepel a lengyeleknél, akik topcsapatokban szerepelnek hétről hétre. Nem véletlen, hogy míg mi a 40. helyen állunk a világranglistán, ellenfelünk a 19. pozíciót foglalja el. A sikeres szereplés kulcsa a megfelelő csapatjáték, emellett az egyéni játék szintjén is a maximumot kell adnunk, valamint szerencsére is szükségünk lesz, mert utóbbi összetevő is nagyban hozzájárul a mérkőzések kimeneteléhez. A kulcspillanatokban elengedhetetlen a szerencse, enélkül nehéz eredményeket produkálni."

A mérkőzést csütörtökön rendezik 20:45 perctől, melyet az M4Sport élőben közvetít.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar válogatott győzelmbe jól fizet az Unibetnél, a fogadóiroda több, mint négyszeres pénzt kínál a mieink győzelmére.